Claus Weselsky in Servus TV Die DB sabotiert den Eisenbahnverkehr!

GDL Aktuell - Podcast - 25.04.2023

Die Anzahl der Streikenden im Arbeitskampf der evg ist gering, doch der Vorstand der DB hindert Zehntausende arbeitswillige Eisenbahner an der Dienstausübung und bringt so den Schienenverkehr in ganz Deutschland vorsätzlich zum Erliegen. Das ist Sabotage am Eisenbahnsystem!