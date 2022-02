*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 01.02.2022 - 01:59 ? ***

Koalitionsvertrag Mehr Fortschritt wagen – auch bei der Eisenbahn?

GDL Aktuell - Voraus - 31.01.2022

Knapp zweieinhalb Monate nach der Bundestagswahl im September 2021 haben SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP den Koalitionsvertrag am 7. Dezember 2021 im Futurium in Berlin unterzeichnet. Es ist die erste Ampelregierung auf Bundesebene und das erste Mal seit 2005, dass CDU/CSU nicht mehr mitregieren werden. Entsprechend hoch sind die Erwartungen der Bürger an eine politische Neuausrichtung.