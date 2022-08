*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 03.08.2022 - 14:08 ? ***

radioeins-Interview mit Claus Weselsky Der Nahverkehr muss einen Preis haben

GDL Aktuell - Telegramm - 03.08.2022

Der Countdown in Sachen 9-Euro-Ticket läuft: Noch gut einen Monat kann man für wenig Geld bundesweit mit Bahnen oder Bussen von A nach B kommen. Ob es ab September ein ähnliches Angebot, wie das 9-Euro-Ticket geben wird, ist offen. Fest steht: Es wird gut angenommen. Was sagt die GDL? Fragen an Claus Weselsky.