*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 27.06.2022 - 10:59 ? ***

Züge und mehr Schicken Sie uns Ihr bestes Bahnfoto!

GDL Aktuell - Telegramm - 27.06.2022

Die Ergebnisse in den vergangenen Jahren waren überwältigend. GDL-Mitglieder hatten unter dem Motto „Von Mitgliedern, für Mitglieder“ tausende, sehr hochwertige Fotos zum Fotowettbewerb für die GDL-Bildwandkalender geschickt.

Die GDL möchte an diese Erfolge anknüpfen. Machen Sie deshalb wieder mit! Schicken Sie uns

per E-Mail,

über einen Link zu einem Server oder

per CD

Ihre besten maximal fünf Fotos von DB-Zügen oder Wettbewerbsbahnen im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter aus ganz Deutschland im Querformat. Wir haben unseren Organisationsbereich auf das gesamte direkte Personal in den Eisenbahnverkehrsunternehmen ausgedehnt. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn Sie uns auch Bilder von diesen Arbeitsplätzen zusenden, beispielsweise von Stellwerken, Werkstätten oder Netzzentralen.

Digitale Aufnahmen müssen eine Auflösung von mindestens 300 dpi bei einer Mindestbreite von 37 Zentimetern haben. Am besten ist das Rohdatenformat „RAW“. Aber auch unkomprimierte, unbearbeitete JPG- und TIFF-Formate sind möglich. Gerne können Sie uns auch hochwertige Fotoabzüge (keine Ausdrucke) und Dias schicken.

Die bewährte Jury, bestehend aus dem Bildjournalisten Uwe Miethe und dem passionierten Fotografen Günter Seiler, werden wieder die besten 13 Fotos passend zu den Kalendermonaten plus Titelseite für den GDL-Bildwandkalender 2023 auswählen.

Für jedes Foto im Kalender erhält der Gewinner 100 Euro.

Bitte senden Sie Ihre Fotos bis spätestens 29. Juli 2022 per E-Mail an:

fotowettbewerb [*at*] gdl [*pkt*] de oder per Post an

Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer

Fotowettbewerb

Baumweg 45

60316 Frankfurt

Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass sie im GDL Magazin VORAUS mit Namen veröffentlicht werden. Außerdem bestätigen sie, dass die Rechte für das Foto beim Einsender liegen und im GDL-Bildwandkalender 2023 abgedruckt werden dürfen.