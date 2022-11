*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 01.11.2022 - 15:21 ? ***

SWEG/SBS Machtvolle Solidaritätsdemo in Stuttgart

GDL Aktuell - Podcast - 01.11.2022

Die GDL lässt sich nicht an die Kette legen. Solidarisch unterstützt von Kollegen der DB, der Wettbewerbsbahnen und der dbb-Gewerkschaften demonstrierten die GDL-Mitglieder am 21. Oktober 2022 in Stuttgart gegen die SWEG, die sich stur und unlauter den Tarifverhandlungen verweigert.