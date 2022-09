*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 30.09.2022 - 10:57 ? ***

Tag der Eisenbahner 2022 Impressionen aus Leipzig

GDL Aktuell - Podcast - 30.09.2022

Informieren, überzeugen, vernetzen: Auch in diesem Jahr zeigten die GDL-Mitglieder Flagge und warben bundesweit für ihre stolzen Berufe und für die GDL – auch in Leipzig. Impressionen vom Tag der Eisenbahner am 16. September in der sächsischen Metropole.