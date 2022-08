*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 19.08.2022 - 17:05 ? ***

Aufgegleist Der GDL-Podcast (Teil 5)

GDL Aktuell - Podcast - 19.08.2022

Alles neu bei der GDL? Nicht alles, aber doch einiges. Die Generalversammlung in Frankfurt am Main hat per Satzungsänderung die stärkere Einbindung der Betriebsräte in die Arbeit der Organisation beschlossen und eine Frauenvertretung ins Leben gerufen. Zudem steht die Eröffnung eines Verwaltungssitzes in Berlin an. Außerdem dabei: Mario Reiß, Lars Jedinat und der Tariftalk mit Gelling und Jedinat.