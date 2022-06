*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 30.06.2022 - 11:26 ? ***

Neun-Euro-Ticket Das geht noch besser!

GDL Aktuell - Podcast - 30.06.2022

Ein Schritt in die richtige Richtung, doch keine durchgehende Erfolgsgeschichte: Das Neun-Euro-Ticket ermöglicht preiswertes Reisen von A nach B, kam mit Beginn der Urlaubssaison aber zur falschen Zeit und stellte die Mitarbeiter in den Verkehrsmitteln vor gewaltige Herausforderungen. Nun muss die Politik den guten Ansatz mit Vernunft und Augenmaß verbessern, so der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky.