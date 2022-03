*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 29.03.2022 - 17:16 ? ***

Pressekonferenz Vorstellung des „Alternativen Geschäftsberichts Deutsche Bahn 2021"

GDL Aktuell - Podcast - 29.03.2022

Am Mittwoch, den 30. März 2022, 12 Uhr, stellen die GDL, die Initiative „Bürgerbahn statt Börsenbahn", das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 und Prellbock Altona e.V. im Rahmen einer Pressekonferenz den „Alternativen Geschäftsbericht Deutsche Bahn 2021" vor. Die Pressekonferenz wird per Live-Stream aus dem dbb-Forum in Berlin übertragen.