Aufgegleist Der GDL-Podcast (Teil 2)

GDL Aktuell - Podcast - 31.01.2022

Was steht an? Was bringt das Jahr 2022? Welche wichtigen Themen und Termine sind zu beachten? „Aufgegleist“ Teil 2, der Podcast für alle Kolleginnen und Kollegen der GDL, gibt Antworten auf diese und andere Fragen. Einfach reinhören und weitersagen!