Ostdeutsche Instandhaltungsgesellschaft Zu viele Differenzen – noch kein Abschluss erzielt

GDL Aktuell - Aushang - 28.11.2022

Nach drei Tarifverhandlungen und vier Sondierungsrunden haben sich die GDL und die Ostdeutsche Instandhaltungsgesellschaft mbH (ODIG) am 25. November 2022 zur vierten Verhandlungsrunde in Berlin zusammengefunden. Das Ziel der GDL war klar: In dieser Runde soll der Abschluss gelingen.