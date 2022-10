*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 05.10.2022 - 17:10 ? ***

SWEG/SBS Ein starkes Votum!

GDL Aktuell - Aushang - 05.10.2022

95,3 Prozent Zustimmung bei der Urabstimmung für weitere Streiks bei der SWEG und der SBS. Das ist das Ergebnis der am 5. Oktober 2022 in Frankfurt am Main ausgezählten Urabstimmung. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 70 Prozent, was aufgrund der Kürze der Frist absolut normal ist.