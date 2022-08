*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 26.08.2022 - 12:12 ? ***

Ostdeutsche Instandhaltungsgesellschaft mbH Gelungener Verhandlungsauftakt

GDL Aktuell - Aushang - 26.08.2022

Der GDL ist es in diesem Jahr gelungen, bei der Ostdeutschen Instandhaltungsgesellschaft mbH (ODIG) erheblich an Mitgliedern zu gewinnen und somit einen Großteil der Beschäftigten im Betrieb zu organisieren. Dadurch konnte die GDL auch die in diesem Jahr erstmals stattgefundene Betriebsratswahl für sich entscheiden.