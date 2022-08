*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 22.08.2022 - 11:58 ? ***

SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH SWEG Bahn Stuttgart GmbH Eklat in der zweiten Runde

GDL Aktuell - Aushang - 22.08.2022

Verlief die erste Tarifrunde zwischen GDL und Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen (AGVDE) am 14. Juli 2022 für die SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH (SWEG) und SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS) noch sachlich, kam es in der zweiten Runde am 18. August 2022 zum Eklat. Die Arbeitgeberseite ist nicht bereit, die Tarifverhandlungen fortzusetzen. Oder anders gesagt: Die Arbeitgeberseite hat die Tarifverhandlungen abgebrochen.