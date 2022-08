*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 02.08.2022 - 11:27 ? ***

Transdev Rhein-Ruhr Tarifverträge abgeschlossen

GDL Aktuell - Aushang - 02.08.2022

Zum Start des Unternehmens Transdev Rhein-Ruhr (TDRR) am 1. September 2022 wurden auch die Tarifverträge abgeschlossen. Sie treten an diesem Tag in Kraft. Für die von der NordWestBahn (NWB) übergehenden Arbeitnehmer ändert sich nichts.