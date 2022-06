*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 31.05.2022 - 10:42 ? ***

Abellio Rail Mitteldeutschland/WestfalenBahn Konstruktive und lösungsorientierte Auftaktrunde

GDL Aktuell - Aushang - 31.05.2022

Für die Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH und die Westfalen-Bahn GmbH sollen zukünftig gleiche Arbeits- und Einkommensbedingungen gelten. Das bekräftigten die Arbeitgeber in der Auftaktrunde am 25. Mai 2022 in Berlin.