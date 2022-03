*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 18.03.2022 - 16:02 ? ***

Deutsche Bahn Mobilitätspauschale – sie kapieren es nicht!

GDL Aktuell - Aushang - 18.03.2022

„Mobilitätspauschale – Fristen einhalten!" titelte die GDL in einer Mitglieder-Information am 14. März 2022 und empfahl ihren Mitgliedern, die Mobilitätspauschale bis 31. März 2022 zu beantragen, wenn sie kein JobTicket in Anspruch nehmen.