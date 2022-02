*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 01.02.2022 - 01:58 ? ***

eurobahn GmbH & Co. KG Tarifabschluss

GDL Aktuell - Aushang - 31.01.2022

Bereits in der zweiten Verhandlungsrunde konnten GDL, eurobahn GmbH & Co. KG (ehemals KEOLIS Deutschland) und der zuständige Arbeitgeberverband Nahverkehr e. V. (AVN) am 28. Januar 2022 in Düsseldorf einen Tarifabschluss erzielen. Bei einer Laufzeit von 30 Monaten haben die Tarif- und Sozialpartner auch in den gegenwärtig herausfordernden Zeiten ein rundes, marktgerechtes Gesamtpaket vereinbart.