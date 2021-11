*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 02.11.2021 - 17:02 ? ***

GDL Aktuell - Voraus - 02.11.2021





Am 22. Oktober 2021 hat die GDL die Unterlagen der 2. Urabstimmung zur Beendigung des Tarifkonflikts mit der DB an ihre Mitglieder versendet, die zum Arbeitskampf aufgerufen wurden. Die Streiks wurden durch den Beschluss der Bundestarifkommission bereits ausgesetzt.

Die GDL benötigt jedoch das Mitgliedervotum, um die Streiks auch offiziell zu beenden. Die ersten Antworten dazu gingen bereits bei der GDL ein. Die Einsendefrist endet jedoch erst am 20. November 2021. Zur Erinnerung: 95 Prozent hatten seinerzeit für die Aufnahme von Streiks gestimmt. Das hatte die Auszählung der 1. Urabstimmung am 9. August 2021 in Frankfurt ergeben.