*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 10.09.2021 - 12:15 ? ***

GDL Aktuell - Voraus - 10.09.2021

In ihren Programmen zur Bundestagswahl am 26. September 2021 versprechen alle im Bundestag vertretenen Parteien, den Verkehrsträger Schiene in der kommenden Legislaturperiode zu stärken und weiter auszubauen. Dieser breite Konsens gibt Grund zur Hoffnung. Doch welche Herausforderungen muss die künftige Bundesregierung meistern?