GDL Aktuell - Telegramm - 25.10.2021

Der bisherige Vorsitzende des GDL-Bezirks Bayern Uwe Böhm (51) wurde in der Bezirksversammlung am 22. Oktober 2021 in Nürnberg mit 63 von 63 Stimmen in seinem Amt bestätigt. Sein Stellvertreter Bernd Seubert (55) wurde von 61 der 62 Delegierten wiedergewählt. Neu im Amt ist Erik Großmann (37), der ebenfalls 63 der 63 Stimmen erhielt.

Er löst Uwe Ullrich (53) ab, der nicht mehr kandidierte, damit sein jüngerer Kollege aufgebaut werden kann. Kollege Ullrich wurde einstimmig als Beisitzer Güterverkehr bestätigt. Auch die meisten anderen Bezirksvorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. „Die hohe Zustimmung ist das Ergebnis eines hervorragend aufgestellten Bezirks“, resúmierte der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky.