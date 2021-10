Der neue Vorstand des Bezirks Hessen-Thüringen-Mittelrhein

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 12.10.2021 - 11:30 ? ***

GDL Aktuell - Telegramm - 12.10.2021

Mit großer Mehrheit der 75 Delegierten wurde der bisherige Vorsitzende der Ortsgruppe Fulda/Mitglied der Bundestarifkommission Rudolf Schultheis in der Bezirksversammlung am 11. Oktober 2021 in Fulda zum Vorsitzenden des GDL-Bezirks Hessen-Thüringen-Mittelrein (HTM) gewählt.

Erster Stellvertreter wurde der bisherige Bezirksvorsitzende Karl de Andrade-Huber, der damit den Weg für einen Generationenwechsel freimachte. Der bisherige stellvertretende Bezirksvorsitzende Frank-Michael Gantke wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Als zweiter stellvertretender Bezirksvorsitzender wurde Marco Kraft in seinem Amt bestätigt.