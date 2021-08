*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 30.08.2021 - 11:25 ? ***

GDL Aktuell - Telegramm - 30.08.2021

In einer Pressekonferenz informiert die GDL am 30. August 2021, 17 Uhr in der Frankfurter Hauptgeschäftsstelle über das weitere Vorgehen im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn (DB).