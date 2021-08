*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 30.07.2021 - 11:08 ? ***

GDL Aktuell - Telegramm - 30.07.2021

Die GDL sucht zum 1. September 2021 für die Hauptgeschäftsstelle in Frankfurt am Main einen Justiziar (m/w/d) in Vollzeit (40 Stunden/Woche).