GDL Aktuell - Telegramm - 18.05.2021

Am 19. Mai 2021, 15 Uhr, informiert die GDL ihre Mitglieder per Teams-Sitzung über den Stand der Tarifverhandlungen mit der DB und gibt Auskunft über die weiteren Schritte. An der Online-Veranstaltung können 200 Personen teilnehmen. Bitte nutzen Sie zur Teilnahme den beigefügten Link.