*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 18.05.2021 - 15:50 ? ***

GDL Aktuell - Podcast - 18.05.2021

Das der GDL vom Arbeitgeber vorgelegte „Angebot“ ist eine Provokation. In einer Pressekonferenz informierte die GDL am 18. Mai 2021 in Berlin über den Verhandlungsstand und gab Auskunft über die sich daraus ergebenden Konsequenzen.