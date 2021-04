*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 18.04.2021 - 10:02 ? ***

GDL Aktuell - Podcast - 18.04.2021

Die systemrelevanten Eisenbahner haben mehr verdient als das, was an anderer Stelle abgeschlossen wurde. Presse-Statement des GDL-Bundesvorsitzenden Claus Weselsky vor Beginn der DB-Auftaktrunde am 16. April 2021 in Berlin.