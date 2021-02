*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 21.02.2021 - 17:52 ? ***

GDL Aktuell - Podcast - 21.02.2021

Desinformation, Angst und Druck – so versucht der Arbeitgeber, die Mitarbeiter der direkten Berufe einzuschüchtern. Und nun wollen die DB-Manager hektisch die Tarifverhandlungen eröffnen. Doch Gut Ding will Weile haben – wir lassen uns nicht treiben. Fakt ist: Unsere Forderungen werden es in sich haben. Wir sind mehr wert als 1,5 Prozent!