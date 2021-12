*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 23.12.2021 - 09:37 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 23.12.2021

So lautet kurz und prägnant das aktuelle Zwischenergebnis nach der zweiten Verhandlungsrunde zwischen der GDL, der Saarbahn GmbH und dem zuständigen Kommunalen Arbeitgeberverband Saar e.V. (KAV Saar) am 22. Dezember 2021. Zuvor gab es am 1. Dezember eine Sondierung, in deren Rahmen insbesondere die Arbeitszeitthemen besprochen wurden.