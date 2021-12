*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 17.12.2021 - 13:05 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 17.12.2021

Die klare Ansage der GDL in der ersten Verhandlungsrunde hat offenkundig gewirkt, denn im Rahmen der zweiten Runde am 16. Dezember 2021 in Köln konnte mit der National Express Rail GmbH (NX) und dem zuständigen Arbeitgeberverband Nahverkehr e. V. (AVN) ein Abschluss erzielt werden, der einerseits marktgerecht ist und andererseits die zentralen Punkte der GDL allesamt aufgreift.