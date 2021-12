*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 06.12.2021 - 11:20 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 06.12.2021

Wie erwartet konnten wir in der zweiten Verhandlungsrunde mit der RegioTram Gesellschaft mbH (RTG) und ihrem Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen e.V. (AGVDE) am 3. Dezember 2021 in Frankfurt am Main Ergebnisse erzielen, die in einen erfolgreichen Abschluss gemündet sind.