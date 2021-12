*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 03.12.2021 - 17:34 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 03.12.2021

Am 1. Dezember 2021 konnte die GDL mit der cantus Verkehrsgesellschaft mbH und dem zuständigen Arbeitgeberverband Nahverkehr e. V. (AVN) in Frankfurt am Main bereits in der zweiten Verhandlungsrunde einen wirklich gelungenen und werthaltigen Abschluss erzielen.