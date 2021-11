*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 29.11.2021 - 11:29 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 29.11.2021

Am 25. November 2021 fanden in Karlsruhe die ersten Verhandlungen für die Tarifrunde 2021 zwischen Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG), deren Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen e. V. (AGVDE) und der GDL statt. In konstruktiver Atmosphäre wurden alle Forderungen gemeinsam durchgesprochen, teilweise genauer erläutert und vorhandene Verständnisfragen beantwortet.