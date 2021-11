*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 25.11.2021 - 14:34 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 25.11.2021

Am 22. November 2021 fand in Hamm (Westfalen) die erste Tarifverhandlungsrunde zwischen GDL und KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG sowie dem zuständigen Arbeitgeberverband Nahverkehr e. V. (AVN) statt.