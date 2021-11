*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 23.11.2021 - 14:27 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 23.11.2021

So kühl wie das Wetter am 22. November 2021 in Duisburg war, so kühl verlief auch die erste Tarifrunde mit SBB Cargo Deutschland.