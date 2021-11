*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 16.11.2021 - 12:32 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 16.11.2021

Die zentrale Forderung der GDL zur Auftaktverhandlung zum Haustarifvertrag mit der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (WLE) und dem zuständigen Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen e. V. (AGVDE) am 15. November 2021 in Lippstadt war die Tarifierung aller Arbeitnehmer, somit auch der Kollegen in der Verwaltung, der Werkstatt und der Infrastruktur.