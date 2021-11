*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 15.11.2021 - 09:47 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 15.11.2021

Es war erwartet, angekündigt in jeder Bergpredigt und jetzt ist es so weit: Wieder kämpft die blaue Truppe Hand in Hand mit dem schweigenden Bahnvorstand um den Erhalt „ihrer“ Bahn. Am Dienstag um fünf vor zwölf werden zahlreiche Führungskräfte das sichere Homeoffice verlassen, um vor den Parteizentralen der Grünen und der FDP gegen die Wiederbelebung des maroden Eisenbahnsystems zu Felde zu ziehen.