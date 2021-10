*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 29.10.2021 - 14:02 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 29.10.2021

„Wenn das Wörtchen ‚wenn‘ nicht wär…“ – diese Redewendung ist zutreffend für die Auftaktrunde bei der cantus Verkehrsgesellschaft mbH am 28. Oktober 2021 in Kassel. So signalisierte der Arbeitgeber anerkennender Weise ohne viel Verhandlungsfolklore, dass ein Abschluss auf Basis der Marktreferenz des Abschlusses des Marktführers möglich sei.