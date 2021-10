*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 11.10.2021 - 09:17 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 11.10.2021

Der Tarifabschluss mit der Rurtalbahn und VIAS Region West wurde am 6. Oktober 2021 in Düren fast perfekt gemacht. Einigkeit besteht in der Entgelterhöhung und der Zahlung einer Corona-Prämie sowie über die Laufzeit.