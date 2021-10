*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 07.10.2021 - 11:06 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 07.10.2021

Am 6. Oktober 2021 fand in Hamburg die Auftaktrunde mit der NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG statt. In gewohnter hanseatischer Manier hat die nordbahn bereits eine erste Positionierung zu den GDL-Forderungen abgegeben, die sich sehen lässt.