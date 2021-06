*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 15.06.2021 - 09:58 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 15.06.2021

Die GDL hat die Forderungen der Tarifrunde 2021 an die NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG versandt. Sie fordert zusätzlich zum Eisenbahn-Flächentarifvertrag, welcher im gesamten Eisenbahnverkehrsmarkt in Deutschland gelten soll, Tarifverträge für alle Arbeitnehmer, die sich bisher nicht im persönlichen Geltungsbereich der GDL-Tarifverträge befanden.