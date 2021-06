*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 02.06.2021 - 14:08 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 02.06.2021

Im Rahmen der fünften Verhandlungsrunde konnte die GDL die Tarifverhandlungen mit der CFL cargo Deutschland GmbH (CFL cargo) und dem Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen e.V. (AGVDE) am 1. Juni 2021 in Frankfurt am Main erfolgreich abschließen.