GDL Aktuell - Aushang - 28.05.2021

Die GDL hat am 26. Mai 2021 in Berlin die Tarifverhandlungen mit der Abellio-Gruppe aufgenommen. Zuvor konnte sich die GDL in einem ersten Treffen ein Bild über die aktuelle Lage bei Abellio verschaffen.