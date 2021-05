*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 27.05.2021 - 15:01 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 27.05.2021

Die GDL hat die Forderungen der Tarifrunde 2021 an Go-Ahead in Baden-Württemberg und Bayern versandt. Dem vorausgegangen waren Gespräche, in denen der Arbeitgeber deutlich gemacht hat, dass seine Arbeitnehmer hoch motiviert sind und sich dies auch im Tarifvertrag abbilden soll.