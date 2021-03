*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 01.03.2021 - 10:50 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 01.03.2021

Bereits am 17. Februar 2021 fanden in Frankfurt am Main die ersten Tarifverhandlungen für den Bereich der Personaldienstleiter (PDL) im Jahr 2021 statt. In offener Runde erläuterte die GDL einerseits ausführlich ihre Forderungen für die Rahmenregelungen im BuRa-ZugTV und beantwortete Verständnisfragen.