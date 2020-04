*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 02.04.2020 - 16:24 ? ***

GDL Aktuell - Voraus - 02.04.2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland kann sich auf seine Bahnen verlassen. In den schweren Zeiten der Corona-Pandemie halten wir den Schienenverkehr aufrecht. Wir stehen an vorderster Front und sorgen in unseren ehrenwerten Berufen dafür, dass die Menschen zur Arbeit und die notwendigen Güter in den Handel kommen.