*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 02.04.2020 - 15:53 ? ***

GDL Aktuell - Voraus - 02.04.2020

Am 7. Februar 2020 wurde in Frankfurt am Main der „Tarifvertrag zum Personalübergang bei Wechsel des Betreibers einer Schienenpersonennahverkehrsleistung (TV Personalübergang SPNV GDL - TV PÜ SPNV GDL)", wie der Tarifvertrag vollständig heißt, abgeschlossen.