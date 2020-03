*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 10.03.2020 - 13:43 ? ***

GDL Aktuell - Voraus - 10.03.2020

Knapp drei Monate sind es noch. Dann werden die besonderen Hauptpersonalräte beim Bundeseisenbahnvermögen und die besonderen Personalräte in den Dienststellen neu gewählt. Ein guter Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen. Was wurde in den vergangenen vier Jahren erreicht, welche Hausaufgaben sind noch zu erledigen und was treibt die beiden Hauptpersonal-räte Enno Petersen und Michael Dittmann an? Das GDL Magazin VORAUS fragt nach.