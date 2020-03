*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 10.03.2020 - 14:07 ? ***

GDL Aktuell - Voraus - 10.03.2020

Mit dem Betriebsrätegesetz wurde vor 100 Jahren die Basis für die betriebliche Mitbestimmung geschaffen. Das am 4. Februar 1920 in Kraft getretene Gesetz gilt bis heute als Wegmarke für Arbeitnehmerrechte. Die Mitbestimmung in Unternehmen ist das Rückgrat für sozialen Frieden und wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland.