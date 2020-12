*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 03.12.2020 - 11:19 ? ***

GDL Aktuell - Telegramm - 03.12.2020

Aufgeschreckt durch die Öffnung der GDL für weitere Berufsgruppen und den damit einhergehenden Machtzuwachs bringt die EVG Unwahrheiten über uns in Umlauf, die nicht unwidersprochen bleiben dürfen. In einem offenen Brief widerlegen wir die sachfalschen, von Unkenntnis und purer Polemik gekennzeichneten Behauptungen.